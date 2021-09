La realidad de las cosas es que la labor de legislar recae constitucionalmente en la Asamblea Nacional, ninguna campaña de desprestigio de ese órgano del Estado puede arrebatarle lo que corresponde. Eso no es democrático, aunque no nos guste el desempeño de la Asamblea. En estos días que se debaten las reformas electorales, lo que ha pasado obliga a la reflexión. El Tribunal Electoral, reconstituido después de la dictadura, ha venido acaparando competencias, poder y control, con méritos en su ejecución, pero gradualmente excluyendo y desplazando a los partidos políticos hasta de la organización y administración de los procesos electorales internos. Entre otras cosas, con la significativa apertura a las candidaturas independientes a contrapelo del diseño estructural de participación política en Panamá. Como plantea un abogado, “la prepotencia aupada por la sociedad civil llegó al extremo de pretender desconocer las facultades constitucionales de la Asamblea para imponerles supuestos consensos de propuestas que podían discutir, pero tenían que aprobar sin modificaciones”. Por ello, hay que recurrir a la Constitución y aplicarla con objetividad, no cuando nos conviene, y cuando no, no. Si bien, institucionalmente, la intervención del presidente Cortizo tuvo que ser prematura, al sentar a las partes y conminarlas a un encuentro, el resultado fue positivo. Ahora, cada cual, a desempeñar su rol, como debe ser. ¡Así de simple!