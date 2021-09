En diciembre de 2018, la ONU propuso el Pacto Global para la Segura, Ordenada y Regular Migración. Entre otras cosas, este Pacto estableció que los refugiados y migrantes tienen derecho a los mismos derechos humanos universales y fundamentales. Que las libertades, le deben ser respetadas, protegidas y cumplidas en todo momento. Aunque este Pacto es un documento declarado no vinculante, pretendió relacionar a los países receptores de migración, los que la originan y los países de tránsito. Panamá firmó ese Pacto y ahora tenemos una bomba de tiempo. Uno de los países que se opuso al Pacto fue Estados Unidos, precisamente el país que tienen como destino los migrantes. Justo en estos días se conoce que en un área próxima a la frontera con Colombia hay varados 19 mil migrantes, en su mayoría haitianos. Panamá acordó con Colombia que recibiría 500 migrantes diarios para darle paso hacia Centroamérica. Ahora Colombia exige a Panamá que aumente esa cuota, porque se le están acumulando en su territorio miles de migrantes. Pero Estados Unidos rechaza a los migrantes, les ha cerrado las fronteras y los ha empezado a deportar. ¿Qué pasa si Panamá recibe más migrantes? ¿Qué pasa si Costa Rica no permite el paso de más migrantes? La lógica dice que esos migrantes se quedarían en Panamá. Panamá no debe acceder a la petición colombiana y Colombia ya tiene que cerrar su frontera. No se puede cargar con esta bomba de tiempo y la ONU, con su pacto fracasado, tiene el deber de buscar otra solución más práctica. ¡Así de simple!