Defender nuestra soberanía

Desde hace años, la Unión Europea nos pone en listas de todos los colores, aduciendo que aquí somos un paraíso fiscal. Irónico es que nos mete en esas listas, cuyos requisitos para salir ni sus propios Estados miembros los cumplen. Los Gobiernos panameños han accedido a complacer a los europeos y cuando se espera que nos saquen de la lista, nos salen con otros puntos y seguimos incluidos. Desde las acciones al portador, intercambio automático de información, conocer al cliente y debida diligencia, registro de beneficiarios finales, hasta información para registros contables… Panamá tiene que dejar de acceder a las presiones de la Unión Europea y hacer valer su soberanía. El verdadero objetivo de la Unión Europea consiste en el sistema de renta territorial de Panamá y su objetivo es destruir nuestra ventaja de competencia fiscal. En pocas palabras, lo que quiere la Unión Europea es destruir nuestro sistema de renta territorial, que ha sido exitoso y que países de la propia Unión Europea también tienen. De acuerdo con el abogado Adolfo Linares, de seguir complaciendo a los europeos, “el daño será tal que no habrá nada que regular cuando todos los inversionistas corporativos y financieros se vayan a otros lares como Europa y (EUA) y habremos creado una burocracia para no hacer nada”. Panamá no puede seguir de congo. ¡Así de simple!