Prepararnos para el Pacto del Bicentenario

Noviembre nos trae múltiples emociones, entre ellas el ensalzamiento de nuestro patriotismo. Panamá celebra sus dos fechas emblemáticas de construcción de su independencia en este mes. En este año 2021 la celebración de los doscientos años de aquella gesta de independencia de España remarca la larga historia que este país ha recorrido para consolidar su independencia, aunado a la lucha por la conquista de su soberanía plena en el Canal y su zona adyacente. Todo este largo recorrido nos sirve de preámbulo para esperar la presentación de los resultados del Pacto del Bicentenario. El esfuerzo ha sido grande y la estructuración de una participación amplia tendrá una suerte de conclusiones que valdrá la pena estudiar. Es momento entonces de prestar atención, como nación debemos escuchar esas propuestas e ideas que, producto de un extenso periodo de trabajo, ahora serán de conocimiento público. Son muchas las “razones” para justificar o exponer nuestras diferencias políticas, económicas, laborales o sociales; sin embargo, es una buena oportunidad para deponer aquellas diferencias y escuchar juntos, con amplitud de criterio y altura de miras. No hay justificaciones para no escuchar una buena propuesta, sin importar de donde venga, siempre y cuando, presentada de buena fe, sea en los mejores intereses de Panamá. No hay precedentes de un esfuerzo como este, entonces aprovecharlo es obligatorio como sociedad. Pensar en el largo plazo, la suerte de una nación que ya ha recorrido doscientos años desde que levantó su voz para reclamar libertad, no es un paso importante, es un eslabón fundamental en este momento trascendental. Todos pendientes, a pesar de las limitaciones y necesitades que todos puedan tener. Porque el futuro tendrá mucho que ver con los resultados de este Pacto y con la forma en que los acojamos.