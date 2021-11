Resultados reales de la reactivación

Hace algunos meses, el Gobierno convocó al sector privado para trabajar en una Comisión de Alto Nivel Público-Privada, a fin de estudiar una serie de propuestas recomendadas para promover y acelerar la reactivación económica en lo que se pretende reconocer como periodo pospandemia. Varias voces se levantaron para expresar que una Comisión más sería inoperante y que no había buenos precedentes de este tipo de comisiones que pecan de “reunionitis” y, al final, no se concretan resultados. Sin embargo, tanto el sector privado como el Gobierno dijeron que en esta ocasión el propósito era definir propuestas muy concretas y ejecutables, con resultados a corto y mediano plazo para inyectar dinamismo a la economía y permitir la inserción en ella de los miles de panameños que han sido afectados directa o indirectamente por los efectos de la pandemia. Ayer, en lo que se denominó una reunión ejecutiva, en la que participó el presidente de la República, se presentaron las más de cuarenta propuestas consensuadas. También se anunciaron los coordinadores de los diferentes sectores que velarán por la implementación de dichas propuestas. Tres retos para cumplir. El primero, informar al país sobre el detalle de las propuestas para que cada sector las acoja y pueda respaldarlas, si las considera realmente beneficiosas. Segundo, que lo acordado sea medible, para que los efectos proyectados de las propuestas sean transparentes y beneficien a todos como se ha dicho. Tercero, que los coordinadores operativos realmente sean efectivos, para que ni la burocracia ni la corrupción imperen. El país no está para expectativas incumplidas, todo lo contrario.