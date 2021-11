Hay quienes toman con mucha seriedad el tema de las izquierdas y derechas en los Gobiernos. Y es justo lo que ocurre hoy, cuando Latinoamérica está cambiando su tendencia política hacia la izquierda. Y es que la comparación salta de inmediato al ver el panorama de Venezuela o Nicaragua, solo para dar unos ejemplos. Mas, la tendencia de izquierdas y derechas no debe verse desde esa perspectiva, sino por el respeto de los derechos humanos. No importa la tendencia, sino el respeto de los derechos humanos. José Mujica, expresidente de Uruguay, es un ejemplo de un hombre de izquierda, pero su Gobierno fue admirado mundialmente. ¿Cuántas personas murieron en el Chile de Pinochet?, que era de derecha. Las comparaciones con la Venezuela de Chávez y la Nicaragua de Ortega no son lógicas, porque no son Gobiernos de izquierdas, sino fracasos políticos violadores de los derechos humanos. El ascenso de Boric en Chile, Petro en Colombia y Xiomara Castro en Honduras no es producto del ejemplo venezolano, sino de la decepción del pueblo porque sus Gobiernos hicieron poco o nada por satisfacer sus necesidades. Así que no importa si son de izquierda o de derecha, lo importante es que respeten los derechos humanos. ¡Así de simple!