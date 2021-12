“Tenemos que enrumbar el camino y en lugar de criticar, comenzar a solucionar. Seguir con las críticas sin sentido, no lleva a ninguna parte”

Por décadas hemos hablado sobre los problemas de Panamá y en la elección de cada Gobierno cambiábamos de planes e iniciábamos otros proyectos, abandonando los anteriores. Y esa ha sido la tónica hasta ahora y todo, porque no había un plan de desarrollo, un plan arquitectónico del país que queremos. Hace un año, el 26 de noviembre de 2020, se convocó al Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. El resultado del pacto se resume en 1361 acuerdos regionales y 187 acuerdos nacionales que encierran once puntos como agua y medio ambiente, hasta infraestructura y Estado justo y ético. Hoy arrancamos con un plan de desarrollo, que fue producto de los aportes de miles de panameños y el trabajo tesonero de hombres y mujeres de distintos sectores y clases sociales que, sin miramientos, decidieron aportar a la Patria. La primera prueba la tiene el Gobierno del presidente Cortizo, donde sus funcionarios deberán alinear sus presupuestos y proyectos a lo que establece el plan. Hay temas legislativos que atender y veremos si la Asamblea está a la altura. Los acuerdos del Pacto pueden alcanzarse en poco tiempo, nada más lejos que 15 años. Es decisión de cada uno de los integrantes de la sociedad panameña, remar para lograrlo. Tenemos que enrumbar el camino y en lugar de criticar, comenzar a solucionar. Seguir con las críticas sin sentido, no lleva a ninguna parte. ¡Así de simple!