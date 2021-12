De las cosas importantes en un país, aparte de la justicia, la seguridad es fundamental. Pero no puede haber seguridad plena cuando los estamentos encargados de esta responsabilidad son cooptados por el crimen organizado. Ya ha pasado en otros países, donde la degradación de la policía y demás estamentos de seguridad nacional, termina hundiendo el país, convirtiéndolo en un Estado fallido. Las acciones emprendidas en Panamá, en conjunto con organismos y autoridades de otros países, empiezan a sacar a los miembros policiales que trabajan para el crimen organizado. En la operación “Fisher” fueron cinco, cuatro de la Policía y uno del Servicio Aeronaval. No es el primer operativo que termina con agentes de seguridad trabajando para el crimen organizado, lo que revela cuán penetrada está la institución. Es importante que se siga con la limpieza profunda de cada estamento de seguridad. La penetración del crimen organizado en las instituciones policiales hay que frenarla con fuerza, porque es inaceptable que a quienes confiamos nuestra seguridad, terminen trabajando para esos de quienes nos debemos cuidar. La limpieza profunda es lo que se impone, porque no hacer nada es ir en contra de la propia sociedad. ¡Así de simple!