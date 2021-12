Los panameños llevamos décadas hablando sobre la transformación de la educación, sin embargo, esta no pasa sin la transformación de la propia sociedad. Un ejemplo basta para demostrar esta tesis y fue justo durante esta pandemia. En muchas escuelas fueron los mismos padres de familia quienes no quisieron enviar a sus hijos a las escuelas y Panamá mantuvo las escuelas cerradas por largo tiempo. Pero al margen de esa coyuntura, la sociedad necesita un “revolcón” en materia educativa. Necesita “resetearse” y volver a tener valores cívicos y morales. La transformación educativa pasa por esa transformación de la sociedad, donde los padres de familia cumplan su papel en el hogar, que es la primera escuela de los hijos. Y todo esto no ocurrirá por arte de birlibirloque, sino que hay que impulsarlo desde la sociedad organizada, más consciente y con mayor facilidad para influir. Hoy, nos sorprenden los grandes decomisos de drogas, los asesinatos y el desparpajo de los políticos, pero no atendemos la base de lo que produce ese resultado, que es la familia. Si realmente queremos transformar la sociedad, hay que hacer un “revolcón” en la educación y eso comienza en el hogar. Empecemos con campañas motivadoras para el rescate de los valores y en poco tiempo empezaremos a ver resultados. ¡Así de simple!