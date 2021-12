Izquierdas y derechas

“[…] el asunto no es si son de izquierda o derecha, lo importante es que se respeten los derechos humanos y trabajen por el bienestar de sus pueblos”

Si se mira el panorama de forma simple, Latinoamérica ha dado un giro a la izquierda y se podría acentuar en los próximos meses si se concretan los triunfos de Lula en Brasil y Petro en Colombia, algo inédito en la historia reciente. Pero cuando se mira concienzudamente, Latinoamérica está dando pasos en busca de soluciones a sus problemas que no los ha logrado con los Gobiernos de derecha. Hay quienes se regocijan porque la izquierda está sacando del poder a los Gobiernos de derecha, sin embargo, salvo algunas excepciones y en especial Mujica en Uruguay, la izquierda tampoco ha sido la solución, más bien es una terrible experiencia con consecuencias desastrosas. Los ejemplos de Nicaragua y Venezuela son claros. No obstante, Latinoamérica sigue castigando a la derecha y está dando un giro de timón muy fuerte. Los triunfos recientes de Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile son muestras de ese giro. Tanto Castro como Boric, en especial el recién electo presidente de Chile, tienen la gran oportunidad de reivindicar la izquierda latinoamericana. Si llevan sus países por esa izquierda de los países nórdicos, entonces hablamos de un verdadero impacto positivo en sus poblaciones, pero si su izquierda es la de Venezuela y Cuba, el problema es mayúsculo. El tiempo lo dirá; lo que sí es de hoy, es que tienen la gran oportunidad de hacer un bien a sus pueblos. ¿Estarán a la altura? Ahora bien, aquí el asunto no es si son de izquierda o derecha, lo importante es que se respeten los derechos humanos y trabajen por el bienestar de sus pueblos. ¡Así de simple!