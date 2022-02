Estamos a dos años de la campaña presidencial y en la calle ya se conocen precandidatos a representantes y diputados, pero sobre todo a presidente de la República. Es la eterna campaña cíclica de nuestra política sin planes, porque lo que ocurre es que, para estas fechas, lo que hay son las peleas internas de los miembros de un partido para hacerse con el control del colectivo e influir en las elecciones. No hay planes de desarrollo del país, solo cuestionamientos sobre los problemas que ya todo mundo conoce. Y es justo el gran problema de América Latina, que Gobiernos suben y Gobiernos caen, pero los problemas del país siguen intactos. La razón es muy simple: los políticos se dedican a desgastar al Gobierno de turno para afectar su credibilidad y minar su gobernabilidad. Lo que hacen es debilitarlo para tener opciones para la próxima elección. Si bien esto les da resultado, al mismo tiempo afecta a la propia sociedad, porque no importa qué tan bueno sea un proyecto, lo que importa es afectar el Gobierno para que no se haga. Hay que cambiar esa forma de hacer política y esos candidatos que afloran ya sus aspiraciones, deberían presentar sus proyectos a desarrollar. La sociedad merece conocer los planes en salud, educación, seguridad social, obras públicas, relaciones exteriores, medio ambiente, etc. Seguir a oscuras no es opción. ¡Así de simple!