Ya está claro que, si la Caja de Seguro Social tiene desabastecimiento de medicinas, los asegurados se ven obligados a comprar sus medicamentos en farmacias privadas y pagan un “ojo de la cara”. La pregunta que cabe es ¿por qué hay desabastecimiento en la Caja, si realiza las licitaciones a tiempo? La respuesta también tiene su razón. Y es que quienes suplen de medicamentos a la Caja, es decir, las empresas que licitan, resultan ser las mismas que venden al por menor en las farmacias privadas. Cualquiera puede deducir que hay un evidente conflicto de interés, en el sentido de que a estas empresas les conviene provocar el desabastecimiento de la Caja, porque obligan a los consumidores a comprarle a los precios que les da la gana. Ahora que los diputados analizan acabar con esta corrupción con los medicamentos, no sería mala idea que establezcan la prohibición para que toda empresa que licita con la Caja la venta de medicamentos, no pueda vender al por menor en farmacias privadas. Así evitamos este conflicto de interés tan lucrativo para los empresarios de los medicamentos que hace años están sangrando a la sociedad panameña. La libre oferta y demanda funciona en el libre mercado, pero solo cuando hay verdadero libre mercado. Cuando existe un oligopolio tan perverso como el existente en Panamá con los medicamentos, hay que actuar con firmeza y resolverlo de raíz. No hay justificación alguna para seguir con los altos precios de los medicamentos y flaco favor le hacemos al desarrollo del país, si seguimos engordando a estos empresarios inescrupulosos en nombre del libre mercado, porque corrupción es corrupción, no importa si es la empresa privada. ¡Así de simple!