Recuperación económica

Hace unos años lo advertía el Banco Interamericano de Desarrollo, que la economía panameña dependía para su crecimiento del motor de la construcción. En términos reales, la construcción creció un 350 por ciento entre 2007 y 2017, frente a un 89 por ciento del conjunto de sectores. Su protagonismo se observa claramente en su peso en el PIB, que se duplicó entre 2007 y 2017, alcanzando casi el 17 por ciento, una de las cifras más altas del mundo. Panamá tiene que diversificarse a corto plazo, porque hoy vemos cómo depender de la construcción en estas épocas de vacas flacas, nos está haciendo mella. ¡Y no es para menos! Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría, la participación del sector de la construcción en el producto interno bruto disminuyó de 14.5 por ciento en el 2019 a 8.8 por ciento en el 2021. Desde la perspectiva del BID, para superar con éxito ese gran reto, es necesario abordar cuatro desafíos fundamentales: competitividad y transformación productiva, educación, capacidad institucional y cohesión social y territorial. Y el desafío es grande, porque mientras las personas no encuentran trabajo, las empresas no encuentran empleados calificados. Según la “Encuesta Empresarial” del Banco Mundial, el 13,5 por ciento de las empresas en Panamá identifica la educación de la mano de obra como el mayor obstáculo para sus negocios. Hay que empezar a cambiar esto, porque si hoy nos golpea fuerte el problema laboral, mañana será peor si no nos diversificamos. ¡Así de simple!