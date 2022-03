¡Que da pena!

El problema de la acumulación de basura es de pena. No hay lugar en la ciudad que se recorra que no esté visible este problema. Y se trata no solo de una asunto de belleza de la ciudad, sino de salud pública, porque la basura es sinónimo de falta de higiene. Y también demuestra la poca educación que tiene el panameño. Se puede ver en la desembocadura de los ríos, donde hay toneladas de basura y, como dice una ciudadana, que “llevamos más de 40 años conviviendo con la mugre”. Lo más irónico fue que tuvimos a los estadounidenses al lado y se veía la limpieza en su área, pero en eso no los imitamos. Cualquiera que pase frente a las ruinas de Panamá Viejo notará el “pataconzón”. Los vertederos improvisados están a la orden del día y nadie entiende cómo no se resuelve de una vez por todas. Si una institución merece una auditoría forense retroactiva de los últimos 30 años, es la que maneja la basura y en esa auditoría se demostrará que la desidia es provocada por la corrupción y las denuncias que sí han aflorado, pero nadie ha respondido hasta ahora. Un analista consideró que cuidado y la corrupción en la institución responsable de la recolección de la basura supera los escándalos del PAN o Pandeportes, pero siempre pasa como si nada, aunque la ineficiencia aflora y se nota en la suciedad de las calles. Hay que enfrentar este problema de raíz y acabar con esta corrupción. ¡Así de simple!