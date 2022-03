“[...] hay empresas que no ganan contratos, porque no dan “rebusca”. Es nuestra triste realidad y tenemos que enfrentarla”

Es urgente que se levante una campaña que ayude a reimplantar en la sociedad los valores cívicos y morales. Los medios de comunicación social nos ocupamos de la corrupción a gran escala, pero la corrupción de capas bajas, la pesetera, demuestra que aquí todo es “rebusca”. Trámites que no deben costar un solo centavo, que en teoría son gratis, terminan costando 10, 20 y 30 dólares, porque el funcionario quiere su rebusca. Y aparte de que se le paga, todavía hay que darle las gracias. Y es en todos los niveles. En el Órgano Judicial acaban de condenar al hijo de un exmagistrado y a su secretaria, por estar en la “rebusca” con los fallos. Se ve en los retenes de policía, que ya las personas no los asocian como un mecanismo de seguridad, sino extorsión. “No nos están cuidando, nos están robando”, y así se interpreta cuando, en cualquier calle, dos unidades colocan los conos anaranjados y empiezan a pedir licencia de la nada. Levantar la campaña para revivir en la sociedad los valores cívicos y morales es urgente, porque ya hemos normalizado la “rebusca” y hasta la presupuestamos. Incluso, aquí hay empresas que no ganan contratos, porque no dan “rebusca”. Es nuestra triste realidad y tenemos que enfrentarla. Empecemos con esa campaña de valores cívicos y morales, porque hay que rescatar el país de esta podredumbre. ¡Así de simple!