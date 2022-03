A propósito del TPC

En 2007, Panamá firmó un Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, el cual entró en vigencia en 2012. Justo 10 años más tarde, Panamá pide a Estados Unidos renegociar el TPC, sobre todo, en rubros sensitivos de la producción panameña como arroz, lácteos y carne de aves. Caben algunas preguntas a propósito de esta solicitud: ¿Por qué esperar diez años para darse cuenta de que este tratado afectaría a los productores panameños? ¿Por qué durante todo estos años no invertimos en la modernización de nuestros sistemas de producción, para estar a la altura de competir con Estados Unidos? Ha sido irresponsable de parte de los diversos gobiernos y también de los productores nacionales, el no haberse preparado para competir. Del otro lado, la tajante negativa de la representación estadounidense en Panamá también deja mucho que desear, sobre todo cuando se trata evidentemente de que Estados Unidos cuenta con una posición ventajosa sobre Panamá. Si además, Panamá es un socio estratégico para Estados Unidos, ¿por qué esa negativa? Valga recordar que unos años, Estados Unidos también obligó a Canadá y a México a renegociar sus tratados comerciales. Panamá tampoco está para amenazas de que si no renegocia el tratado, hablará con los chinos. Aquí hay un problema y serio y es que si entra el tratado, la producción nacional de arroz, lácteos y carne de aves se verán afectadas. Estados Unidos no debe desconocer esa realidad y aunque fue irresponsable de nuestra parte, tampoco estamos en momentos para que el grande aplaste al pequeño y todo es cuestión de hablar. ¡Así de simple!