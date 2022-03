La Asamblea Nacional debe tener coherencia con el sentido común. En esa dirección, debe alinear los proyectos de ley que discute con los intereses de la sociedad. Hace unos días, un ciudadano agarró a golpes a un agente de la policía, con patadas incluidas. El caso fue a parar a manos de un juez y ahora hay una indignación contra la medida cautelar de firma dos veces por semana que le dieron al agresor. Pero resulta que los funcionarios, en este caso el juez, “solo pueden realizar los actos previstos por la Constitución, las leyes o los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, improvisar funciones ajenas a su competencia. Esto, como una garantía que la sociedad civil tiene contra el abuso del poder por parte de aquellos servidores”. En pocas palabras, la ley no le permitía al juez darle otra medida que no fuese la que le dio, porque la incapacidad del policía agredido fue de 12 días. Para que un juez pueda meter a la cárcel, la incapacidad debe ser más de 30 días. Lo que deben hacer los diputados, es adecuar la legislación a la realidad. El sentido común dice que hay que cambiar la legislación vigente. Que en lugar de estar pensando en leyes sobre festivales del bollo, la tortilla o los almojábanos, deben revisar las leyes existentes y las que no funcionan adecuarlas a la realidad y en el caso de este tipo de agresiones, como la que sufrió el policía, es de urgencia notoria. ¡Así de simple!