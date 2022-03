No es fácil, sobre todo por el bombardeo constante de problemas con connotación negativa. Sin embargo, las personas tienen que hacer un cambio mental, para que podamos enrumbar el país hacia el sendero del desarrollo. Y es que afrontar un asunto con una actitud negativa se hace más difícil, sino imposible resolverlo. Y es justo lo que pasa en el país. La hostilidad que hay en la calle es brutal. Personas que creen que es mejor liarse a golpes porque alguien les obstruyó el paso. La intolerancia reina y esto afianza la anarquía en la propia sociedad. Hay que dar un giro radical, sino queremos descarrilarnos hacia un país sin orden ni ley. Y eso pasa por un cambio mental. Hoy le damos mucha importancia a nuestras preocupaciones, cuando debemos alimentar la alegría. Y, aunque parezca un asunto ilógico, la realidad es que ese solo cambio mental alimenta nuestro ser como persona buena y es un antídoto contra la hostilidad y nuestro perfil de persona mala. Sí, es un cambio de actitud y no es fácil, porque lo fácil es caer en la hostilidad. Sin embargo, el bien que inmediatamente produce en cada persona es infinitamente superior. Hoy vivimos en un mundo que está en plena metamorfosis y lo que tenemos no será lo que mañana veremos. Son cambios muy grandes para seguir en una burbuja de preocupaciones, sin darle espacio a la alegría como remedio y solución a muchos de nuestros problemas. ¡Así de simple!