Ser inteligentes

Panamá ya tuvo la oportunidad de llegar a un Mundial, pero lo cierto es que, aunque estuvimos en Rusia 2018, fuimos la cenicienta de esa historia. No se trata solo de llegar; se trata de pasar a cuartos, semifinal, etc. Y para eso necesitamos formación. Ver caer a Panamá frente a Estados Unidos es doloroso, pero la realidad es que aún debemos formar un equipo que, cual Durán, pueda competir en todos los terrenos. El técnico Thomas Christiansen ha sabido dotar al equipo panameño de un estilo de juego bonito, admirable y ordenado. Falta, sin embargo, esa garra de campeón como nos acostumbró Mano de Piedra y para lograrlo tenemos que continuar el ciclo de formación. Christiansen y su equipo han pasado la prueba de que tienen la capacidad suficiente para no solo clasificarnos para el siguiente Mundial, sino para avanzar dentro de esa reñida competencia dentro del campeonato del mundo. Lo inteligente de la Federación Panameña de Fútbol sería mantener el ciclo de formación de nuestra selección. No contratamos a Christiansen para pasar a Catar; lo contratamos para formar un equipo con garra y firmeza para llegar a todos los mundiales. Dejar ir a Thomas Christiansen es cometer un gran error. ¡Así de simple!