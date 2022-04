La sorpresa política

Mucha gente está haciendo cálculos políticos a dos años de las elecciones. Sin embargo, la campaña electoral termina siendo emotiva y gana el que más conecta con la sociedad. Nadie imaginó hace un año que Gabriel Boric estuviera hoy gobernando Chile y mucho menos que un Pedro Castillo llegara a la Presidencia de Perú. ¿Quién conocía a Rodrigo Chaves?, que acaba de ganar las elecciones en Costa Rica. Al final, se lleva el triunfo quien mejor comprenda cómo hacer clic con la gente. No importa si las encuestas marcan favoritismo en determinado momento, porque Chaves no figuraba en la primera vuelta, sino Fabricio Alvarado y José María Figueres, pero la realidad cambió el día de las elecciones. Gustavo Petro sabe que si no gana en primera vuelta en Colombia le será más difícil en la segunda vuelta, por eso está poniendo toda la carne en el asador. Los precandidatos panameños se la pasan tirando puyas al Gobierno y hablando de corrupción, pero nada de eso tendrá peso significativo a la hora de materializar el voto. Ya se ven las pobres convocatorias que no se compaginan con los apoyos en redes. Es justo lo que pasa. Los panameños no quieren que les sigan restregando lo que ya saben que está mal; quieren soluciones, cómo salir adelante, esperanza. Ese candidato que sepa leer lo que quiere el pueblo será el vencedor. Costa Rica, Chile y Perú, son ejemplos claros. ¡Así de simple!