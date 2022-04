La crisis migratoria

Millones de personas, en Latinoamérica, están atrapadas en un laberinto sin salida. El horizonte no les brinda una ventana a sus crisis de trabajo, seguridad, bienestar social, etc. Pero ¿por qué se ha llegado a este extremo que obliga a esa gente a querer migrar? La crisis empieza por esa inseguridad latinoamericana de ser inferior y, por el otro lado, el flamante eslogan estadounidense de que en ese país es que se logra “el sueño americano”. Hoy, tanto Latinoamérica como Estados Unidos sufren una gran crisis migratoria. Estados Unidos, porque no aguanta más migrantes en su país y Latinoamérica, porque sigue perdiendo a su gente, su mejor gente. Para resolver esta situación, lo que hay que hacer es que cada país latinoamericano trabaje en la creación de empleos bien remunerados, en centros de ciencia y tecnología, en centros de desarrollo industriales que permitan la fabricación de diversos productos... Estados Unidos debe fomentar la integración latinoamericana, en lugar de aupar la división entre izquierdas y derechas... En el caso de Panamá, la salida es promover un bloque sólido conformado por Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador y crear el “sueño bolivariano”. Los cinco países representan un bloque de casi 150 millones de personas, con grandes recursos naturales, un canal y mucho más. La migración se controla trabajando juntos, con inteligencia, y dándole esperanza a la gente. Seguir desunidos es seguir en el error. ¡Así de simple!