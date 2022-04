En Honduras se personificó en presidente de la República a un agente de los narcos. El expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado la semana pasada a los Estados Unidos y el hecho demuestra lo bajo que han caído nuestras sociedades. Y es que el problema no se circunscribe a Honduras; todos nuestros países están siendo tomados por los barones del narcotráfico. Empiezan financiando a potenciales candidatos y poco a poco van avanzando hasta llegar a hacerse con el poder, como ocurrió en Honduras. Colombia sufrió un problema similar, hasta que la mano fuerte logró sacudir un poco ese avance. Panamá está en una situación similar y en todos los partidos se han colado elementos que representan a estos grupos. Lo peor es que los estamentos del Estado también han sido penetrados, sobre todo los de la Fuerza Pública, porque los necesitan para su protección. En El Salvador Bukele está dispuesto a sacar de circulación a las pandillas y va en el camino de lograrlo. Panamá tiene mucho por hacer, sobre todo en la depuración de sus partidos políticos y sus estamentos de seguridad. Con estos grupos hay que actuar con mano fuerte, porque no se puede desarrollar un país con una sociedad tomada por los carteles. México sufre un grave problema en varios de sus estados y se puede empeorar si el Gobierno no actúa con firmeza. Hay que cortar el mal de raíz, porque de lo contrario la plaga se toma el poder. ¡Así de simple!