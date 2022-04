Carencia de articulación

La falta de liderazgo es evidente en Panamá. Los males se pueden enumerar y cada quien les puede dar el orden de importancia que considera, pero todos coinciden en cuáles son. El problema es que nadie articula una propuesta sólida y creíble de que va a solucionar esos males y traer nuevos aires a la sociedad. Lo peor de estos casos es que hay personas que sí logran unir a la gente bajo un mismo discurso y, cual corderos, siguen al nuevo mesías que resulta ser el lobo feroz. Y de esos hay varios ejemplos en el continente. Panamá tiene un potencial importante para erigirse como un país desarrollado, lo que hace falta es ese discurso articulador que nos una. Hay gente que sabe hablarle a la capa baja, pero no conecta con la media y la alta y también es todo lo contrario. Gente que deslumbra en la capa media y alta, pero no llega a la capa baja. Los dirigentes que hoy tenemos, tienen que trabajar en una especie de decálogo de los asuntos importantes que deben llevar el país al desarrollo. Hoy, empero, no tenemos a esa persona o ese grupo que logre esa articulación. Pueda que tengan desarrollados los puntos importantes, pero aún no logran la confianza de la sociedad. Las diversas agrupaciones políticas tienen que trabajar en ese discurso articulador, para que quien gane en el 2024, parta con una base sólida de respaldo de la sociedad. Como vamos, seguimos en el error. ¡Así de simple!