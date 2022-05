De los problemas más serios que tenemos hoy, el agua potable es uno de los principales. Muchos no lo viven aún, pero si no se atiende con prontitud, el asunto nos reventará en la cara. Ya la administración del Canal contrató al Army Corp of Engineer, para estudiary sugerir cómo resolver esto, porque es serio el asunto de escasez de agua para las operaciones futuras del Canal de Panamá. ¿Y qué hacemos con el Idaan? ¿Seguiremos manteniendo esta institución, tal cual está, generando pérdidas al país? La lógica dice que debemos transformar el Idaan en una institución que genere dividendos. Que tenemos que minimizar al máximo la pérdida de agua potable que hoy supera el 40 por ciento. Resolver el problema del agua es fundamental para el desenvolvimiento del Canal como para el uso diario en nuestros hogares. No es una inversión pequeña, pero hay que hacerla ya para garantizar el mañana. Cada día nos enfrentamos a un variante clima, donde las precipitaciones son más escasas. El agua es vital para los seres humanos y es cada día un recurso finito y con un valor creciente. Todavía tenemos abundancia de agua en Panamá, pero si no hacemos algo hoy, mañana lamentaremos esa ineficiencia y testarudez. ¡Así de simple!