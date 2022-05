Los habitantes actuales del Planeta Tierra estamos inmersos en unos cambios radicales, pero que una gran mayoría ni siquiera se da por enterada. La guerra en Ucrania acapara la mayor atención, pero cambios tan trascendentales como las nuevas formas de alimentación son ya cuestión del día a día. Solo hay que ir a un supermercado para darse cuenta de cómo ha cambiado la dieta de los panameños. Sin embargo, la cuestión supera ese tipo de productos. El mundo camina hacia el uso de proteínas a base de microorganismos. En los países desarrollados no es tan extraño comerse un filete que no es precisamente de un toro angus, sino de proteínas microbianas derivadas de la fermentación. La población del mundo aumenta y el área cultivable es cada vez menor. Esto ha obligado a ser innovadores en la producción de alimentos. En Israel la empresa Bee IO ha logrado producir miel sin abejas. Y no se trata de la miel sintética, sino producto de la transformación del néctar en miel a través del proceso de biosíntesos... En solo un par de años, para 2030, estarán los primeros humanos colonizando Marte y en menos tiempo se instalará la primera base lunar. Ya se planean ciudades en el espacio. ¿Qué hacemos en Panamá? ¿Seguiremos discutiendo sobre Martinelli o sobre los problemas que ya todos conocemos o empezamos a plantear soluciones a esos problemas o a innovar para el mundo? Seguir como vamos es seguir en el error. ¡Así de simple!