El origen de todos nuestros problemas están en la propia sociedad. De nada sirve culpar a los políticos, porque la propia sociedad pare a esos políticos. ¿Por qué Panamá no se ha desarrollado? Porque nosotros mismos no lo creemos. Incluso, educamos a nuestros hijos hasta la secundaria y luego los enviamos al extranjero, a los países del primer mundo y de allá jamás regresan. ¿De quién es la culpa? De la propia sociedad que no se ha preocupado por adecuar el país para generar trabajos de primer mundo. Empecemos a ver las cosas desde la solución, en lugar de seguir martillando en los problemas. Y aquí pueden trabajar en conjunto empresarios, trabajadores y gobierno. Puede hacerse desde la Fundación del Trabajo. Desde hoy se pueden planificar los tipos de empleos de los próximos 20 años. Buenos empleos. ¿Qué tipo de carreras deben estudiar esos niños que hoy tienen menos de 10 años? Pero si no planificamos, seguiremos con el círculo vicioso del "qué hay pa'mi". Los problemas están en la propia sociedad y no en los políticos corruptos e ineptos que la propia sociedad pretende que les resuelva sus problemas. Hay que cambiar el chip y ver la solución antes que el problema. ¡Así de simple!