Cosechamos lo sembrado

Por décadas hemos descuidado a la sociedad más vulnerable. La situación por la que atraviesa Colón, no es un problema de hoy. Viene de arrastre hace decenas de años. Los sucesivos gobiernos han permitido el deterioro paulatino de la infraestructura y de la propia sociedad. Al menor ruido, los gobiernos han sido prestos a atender los reclamos, pero no de forma integral, sino con subsidios. Nunca se preocuparon por crear fuentes de empleos reales, que Colón se convirtiese en un verdadero centro de producción. A la gente la etiquetaron de una forma cruel y que podían calmar con dádivas. Hoy se cosecha lo que se sembró. En el gobierno pasado se dieron el lujo de sacar a todos los habitantes del centro de la ciudad y los ubicaron en un complejo de edificios recién construidos. El caramelo era el edificio nuevo, la urbanidad que le ofrecían… Pero lo que se escondía era la necesidad de sacar a la gente para hacer uso de las tierras de la ciudad, quién sabe con qué planes. Y Colón quedó abandonado a su suerte. Hay que atender Colón en lo inmediato, pero también estructurar un plan a largo plazo. Y no será solo Colón; tiene que ser luego un plan extensivo a todo el país. El problema hay que arreglarlo de raíz y Colón no se merece menos. ¡Así de simple!