El encuentro de presidentes en Estados Unidos en la Cumbre de Las Américas, es el reflejo de la división que vive el continente. Irónico es que la crisis migratoria es un tema recurrente de análisis por el problema que tiene Estados Unidos (país anfitrión de la Cumbre), pero es Estados Unidos el que provoca la ausencia de los líderes de los países donde provienen los migrantes. No asisten a la Cumbre los tres países del triángulo Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador. Nicaragua no fue invitada y México se negó a ir por no invitar a Cuba y Venezuela. Solo asiste por Centroamérica Costa Rica, Belice y Panamá. Según expertos, hay un fallo estratégico de Estados Unidos, que maneja una diplomacia errática que lejos de unir, desune. El continente está dividido y apuntar en la desunión no es buen camino. Del otro lado están los países contrarios a Estados Unidos que una vez crearon Unasur, pero no logró atraer a la totalidad de los países que pretendía representar. La realidad indica que hay que dar un golpe de timón a la diplomacia estadounidense que flaco favor se hace dividiendo el Continente y menos en estos momentos donde estamos a un tris de una conflagración global. ¡Así de simple!