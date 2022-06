Dice el viejo refrán que "en río revuelto, ganancia de pescadores". Y es justo lo que pasa actualmente. Panamá, al igual que el resto del mundo, está siendo impactada por el aumento del combustible que se atribuye al efecto de la guerra en Ucrania. Las empresas petroleras, que son un cartel, decidieron aprovechar la coyuntura de la guerra y reducir su producción diaria para causar el aumento de los precios, que a su vez aumenta todo en la cadena económica. Pero el problema no queda allí. Los precios suben en todo, aún cuando la elaboración de un producto o el cultivo de algo no tenga que ver el petróleo. Si a esto se agrega lo que decidió hacer la FED en Estados Unidos, que aumentó las tasas de interés con el ánimo de controlar la inflación. Ya los bancos en Panamá afilan el lápiz para aumentar los intereses de los préstamos, cosa que no hacen con la misma rapidez cuando la FED baja la tasa de interés. Los transportistas, muchos de ellos, aun con el congelamiento de precios, están aumentando el pasaje a las personas. Es una cadena de aumentos que se da a diario. Toda esta rapiña es injusta y abusiva, requiere de la vigilancia y firmeza del gobierno para minimizar esta bribonada. ¡Así de simple!