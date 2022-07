La crispación social y política que vive el país forma parte de la decisión del gobierno y los actores políticos y sociales de no enfrentar lo que hay que enfrentar. Y es justo el no acordar un nuevo Contrato Social. Todos los sectores concurren en la misma decisión, pero cada quien halando para su lado. En Chile llegaron al “estallido social” y la cosa pública sufrió como nunca. Destruyeron el Metro, instituciones públicas y privadas y quedó como saldo varios muertos y decenas de heridos. Llegaron al punto de una Constituyente y hoy se somete al público, para luego el 4 de septiembre, votar a favor o en contra. De salida, la nueva Constitución no tiene el respaldo de la mayoría y todo el esfuerzo que hicieron los chilenos, parece que no sirvió. Es justo que lo que hay que evitar en Panamá, pero es hora de enfrentar la realidad. A principios del gobierno de Cortizo, la Mesa de Concertación logró un paquete de reformas que al final naufragó en la Asamblea. Luego una iniciativa independiente se propuso la convocatoria de una Constituyente Paralela, pero también fracasó. El problema es la falta de consenso, porque un nuevo Contrato Social debe unir al país y no polarizarlo como está ocurriendo en Chile. Es hora de lograr ese consenso y no llegar a las elecciones sin ese acuerdo. Incluso, debiera aprovecharse la votación del 2024 para que la sociedad emita su opinión sobre este nuevo Contrato Social. Segir postergando el problema, es seguir en el error. ¡Así de simple!