Una nueva fuente de empleo

Publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo reflejan que continuamos siendo uno de los países más desiguales del mundo. Alrededor del 85% del PIB se genera en las provincias de Panamá y Colón, mientras que el 15% restante se genera en las otras ocho. Una de las conclusiones que arroja el recién publicado Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) es la disminución en la confianza por el agravamiento de la incertidumbre laboral. El 61% de los encuestados considera que es poco probable obtener un empleo, el 28% considera que no tendrá, el 10% no sabe o no está seguro y solo el 1% considera que tendrá empleo. Ante este escenario nada halagador, uno pensaría que la prioridad en la Asamblea Nacional estaría en la aprobación de leyes que promovieran el empleo, sobre todo fuera de la región interoceánica. Pero pareciera que no es así. El proyecto de ley 323 “Por el cual se promueve el desarrollo de la agroindustria del cáñamo para impulsar el desarrollo nacional” lleva, inexplicablemente, 32 meses esperando su discusión en primer debate en la comisión de Comercio. El impulso de la agroindustria es una de las actividades necesarias para la recuperación de empleos, la reactivación económica y el desarrollo sostenible a largo plazo. El cultivo del cáñamo representa una gran oportunidad. Su potencial en la creación de empleos, sobre todo en el interior, es impresionante.

Según el Centro de Investigación Económica y Social de Colombia se calcula que se pueden producir hasta 17 empleos por hectárea. En lugar de continuar protestas que atentan contra el crecimiento de la economía y la creación de empleos, exigir la aprobación inmediata de esta medida ofrecería al Gobierno Nacional la oportunidad de demostrar sana intención.