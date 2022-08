El tiempo es quizás lo más valioso después de la vida, la libertad de expresión, la libertad de circulación, etc. Lo triste es que muchas personas consumen su tiempo sin darle el valor que tiene, hasta cuando van en la recta final de sus días, entran en razón y hasta se preguntan ¿por qué no hice esto o aquello? La frivolidad del mundo ha llevado a malgastar el tiempo y en el caso panameño, es tan terrible que tenemos una “hora panameña”.

El tiempo es quizás lo más valioso después de la vida, la libertad de expresión, la libertad de circulación, etc. Lo triste es que muchas personas consumen su tiempo sin darle el valor que tiene, hasta cuando van en la recta final de sus días, entran en razón y hasta se preguntan ¿por qué no hice esto o aquello? La frivolidad del mundo ha llevado a malgastar el tiempo y en el caso panameño, es tan terrible que tenemos una “hora panameña”. Ya está tan generalizado que se cita a una hora, pero la realidad es que es una hora más tarde. Pero esa mala costumbre debemos erradicarla, porque nos está causando millones de dólares en pérdida. El tiempo no solo tiene que ver horas, minutos o segundos; tiene que ver también con plazos, fechas, etc. Un contratista depende del pago de sus facturas en un tiempo determinado, para continuar contratando. Igual pasa con un pequeño vendedor que si no recibe su paga a tiempo, quiebra. Una persona que pierde un vuelo, porque alguien cerró la vía… El tiempo también se utiliza para abonar la corrupción, aunque también se puede usar para frenarla. Por ejemplo, el funcionario que demora un trámite y lo agiliza solo cuando le pagan una coima. El tiempo manejado como debe ser, puede evitar esa corrupción, si se sanciona a quien no cumple con los plazos y fechas acordados. En Panamá tenemos que emular a los ingleses o los suizos, quienes con el correcto manejo del tiempo, han llevado a sus sociedades a lo más alto. Seguir orgullosos con la “hora panameña”, es seguir en el error y en la mediocridad y para enderezar el país es hora de empezar con el correcto uso del tiempo. ¡Así de simple!