Momentos de decisión

El tiempo pasa tan rápido, que en un abrir y cerrar de ojos han transcurrido muchos años. Hace solo 23 años el Canal todavía lo administraba Estados Unidos y, tras su reversión, menos de un cuarto de siglo, los panameños ya lo ampliamos y estamos recibiendo sus frutos. Y todo fue posible, porque tomamos la decisión en el momento oportuno. Hoy estamos en una crisis que demuestra el agotamiento del sistema y aunque todavía priman intereses de diversos sectores, el momento está maduro para que la sociedad panameña decida sobre el futuro del país. Esto lleva a un nuevo contrato social, pero también a hacer cambios en la legislación laboral, en la liberación de profesiones, etc., porque todo tiene que estar sobre una mesa que debe ser incluyente y sin precondiciones. Ya el primer paso se ha dado: varios grupos organizados están en una mesa y hay otro amplio sector que ha dicho que quiere participar. Los únicos que siguen ausentes son los partidos políticos, que hablan y hablan de lo que está mal, pero ahora que se necesitan sus aportes, se han excluido. Son momentos de decisiones que debemos aprovechar, porque estas oportunidades no aparecen tan a menudo. ¿Por qué no decidir allí que esa nueva carta magna se vote en las elecciones de 2024? Los meses que se utilicen en esta toma de decisiones, a la distancia, se verán como una pequeña porción de tiempo que utilizamos los panameños para enrumbar el país. Desaprovechar la ocasión es un error. ¡Así de simple!