Nuestros futuros

El mundo atraviesa por una transformación que impactará a todos los seres humanos. Es un paso inexorable el que tenemos que experimentar. Todo apunta a que en una década, la humanidad estará colonizando Marte y en un lustro debe estar instalándose la primera base permanente en la Luna. La población humana empieza a tener un declive, porque el relevo es cada vez más escaso con las bajas tasas de natalidad. No es de extrañar que Siberia y Groenlandia sean paraísos tropicales o zonas habitables como Wisconsin o Londres y que muchas zonas que hoy albergan majestuosos edificios a la orilla del mar queden en unos años bajo el agua como ya pasó con la antigua Alejandría. Lo que vivimos hoy es parte de esa transformación global que ha experimentado el mundo en las distintas épocas. ¿Cómo enfrentamos los panameños esta nueva realidad? Lo cierto es que tenemos que empezar a visualizar nuestro futuro y es aquí donde tiene que intervenir el Instituto de Planificación que hoy no se sabe si funciona o no, desde que lo creó el presidente Cortizo. En algunos países ya se vislumbran los diferentes futuros de la humanidad, desde uno catastrófico hasta uno donde las personas no tienen nacionalidad, sino que trabajan juntos por el bien de todos como raza humana. ¿Qué nos dicen nuestras universidades sobre los diferentes futuros de los panameños? ¿Algún político está viendo más allá de mayo de 2024? Seguir a ciegas es seguir en el error. ¡Así de simple!