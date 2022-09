Vivir en democracia

Los diferendos entre las personas y grupos son necesarios para fortalecer la democracia. Y esto es así, porque si solo una voz se impone, la sociedad no progresa. Pero los desacuerdos deben ser razonados, con una lógica, no por hacer daño o causar ruido para alimentar egos. Justo es lo que ocurre en Panamá hace ya largo tiempo, donde la crítica no es razonada, sino para atacar con saña, esa que mata al que se le dirige, pero también todo alrededor. La democracia ha demostrado ser un sistema más inclusivo que cualquier otro y es necesario fortalecerla en todos los sentidos. En el caso de la justicia ocurre otro tanto igual, que atenta contra la democracia. Se trata de modificar la tipificación para satisfacer corrientes o grupos, sin importar que de paso se cometan injusticias, porque se sienta un precedente que seguirá a futuro. Los panameños merecemos más que eso. Merecemos fortalecer la democracia y luchar por tener un país libre que sí permita los discrepancias, pero de las que construyen, que fortalecen, que enaltecen... Ya pasamos por un terreno movedizo en la década de 1960 que nos condujo a una dictadura de 21 años. Hoy las condiciones están dadas, porque aquí no se pelea por el bien del país, el estado de derecho o la democracia. Se pelea por intereses de cada grupo. La decencia tiene que imponerse y por más que haya “pataleos”, el país necesita que se enderece y se fortalezca la democracia. ¡Así de simple!