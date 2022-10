Interrogantes por resolver

El mundo avanza aunque haya tropiezos en el camino, pero va directo a descubrir nuevos horizontes. Así ha sido la constante, salvo que algunos países se quedan rezagados en problemáticas, cuya solución enredan más que ayudan a avanzar. Por décadas decimos que en Panamá el problema es la educación, pero hacemos muy poco o nada para resolverlo. Algunos plantean que hay que buscar la mejor metodología en la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero ¿quién lo hace? ¿Quién nos da esa metodología? Y mientras tengamos una dirigencia educativa que no resuelva esa interrogante y solo busque apoyo monetario, no lograremos avanzar. Pasa también en la política. ¿Qué resolver primero y cómo hacerlo? La crítica constante a lo que ya se sabe que está mal, sin plantear la solución al problema, es insuficiente y hasta dañina. Si las jubilaciones son el principal tema por resolver en el país, ¿la solución debe estar basada en sacrificar el bienestar de los viejos o buscar las alternativas para que pasen una vejez feliz? Y estas preguntas deben ser la constante y las respuestas deben ser siempre apegadas a la mejor alternativa para la felicidad de cada uno de los panameños. No es fácil, pero tampoco imposible. Lo que hay que hacer es pensar, y mejor. ¡Así de simple!