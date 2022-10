Reingeniería necesaria

Los casos de inseguridad que se registran en el país, el presidente de la República tiene que tomarlos muy en serio. Son hechos que levantan las alarmas, ya no por los casos en sí, sino por la falta de una coordinación integral en la propia Policía. Al hecho de que se le preste más atención a la captura de drogas, porque son recompensados y se haya descuidado la seguridad ciudadana, está el que ya no es el primer experto en temas de seguridad que afirma que a lo interno de la institución hay evidentes conflictos de intereses por los escalafones, jubilaciones y ascensos. Que esto repercute en que los delincuentes de alto perfil se han infiltrado dentro de la estructura de la Policía, a través de sus fichas, y desvirtúan los controles de seguridad. Es necesario hacer una reingeniería y establecer reglamentaciones ajustadas a la administración de la seguridad nacional. No está de más que se convoque a un grupo de expertos en seguridad y que incluya a todos los grupos políticos, para establecer una reglamentación policial acorde con los nuevos tiempos. Lo que tenemos ha venido en decadencia desde hace años y seguir como vamos es perpetuar el problema. ¡Así de simple!