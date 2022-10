Un plan fallido

La solución al problema venezolano no pasa sino por un acuerdo entre los propios venezolanos. En el Chile de Pinochet, los diversos grupos políticos tuvieron que llegar a un acuerdo que dio paso a una nueva era posdictadura y que ha permitido la transición democrática por los últimos lustros. En el caso de Venezuela, el régimen chavista no va para ninguna parte y tiene que permitir la transición. Sin embargo, los intentos de la oposición de tumbar el chavismo de una forma brusca no han funcionado y mucho menos las diversas estrategias, como el fallido Grupo de Lima. La crisis venezolana la arreglan los propios venezolanos. El último plan fallido fue promover la migración hacia Estados Unidos. Allá, “en el país de las oportunidades”, los recibían con los brazos abiertos. Solo tenían que cruzar la frontera y entregarse, que automáticamente tenían casa, comida y trabajo. El problema fue la migración masiva. Acá, en Panamá, los vimos cruzar la selva de Darién y nos ha tocado darles comida, alojamiento y traslado hasta la frontera con Costa Rica, hasta que Estados Unidos dijo “no más”, porque no aguantó el flujo brutal de migrantes que se le convirtió en un problema. Ahora, esos migrantes que creyeron en el sueño americano tendrán que volver a su patria y deberán, en conjunto con sus líderes, volver a que Venezuela sea un país próspero y digno de vivir. Los chavistas y la oposición tienen que llegar a acuerdos y emular la transición chilena y en eso Panamá podría ayudar. ¡Así de simple!