Las críticas constantes a los partidos políticos levantaron la popularidad de las candidaturas por la libre postulación, una alternativa a la partidocracia que ha gobernado el país. Pero quienes levantaron olas a favor de esta alternativa no visualizaron quizás que el problema no son los partidos, sino la propia sociedad. Y es que el quinquenio pasado demostró ya que entre los denominados candidatos “independientes” también hay tramposos que se camuflan como ovejas, pero son lobos de colmillos finos. El propio Tribunal Electoral detectó que muchos lograron firmas de fallecidos que, al menos que usaran poderes del más allá, tendrían esa posibilidad. Ahora el Tribunal Electoral desarrolló una aplicación para recolectar firmas de forma virtual y no física, como se hacía con anterioridad, no obstante, varios “independientes” ya encontraron la forma de corromper el sistema. En pocas palabras, si varios creyeron que entre los independientes había solo gente con ganas de trabajar por el país, ahora se sorprenden de que también hay muchos candidatos con comején que desde ya demuestran que la corrupción forma parte de su entorno. El Tribunal Electoral debe hacer una investigación profunda y que a todo aquel que vulneró el sistema le caiga todo el peso de la Ley. Con los tramposos no puede haber contemplación. ¡Así de simple!