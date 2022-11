Una oportunidad

Los diversos dirigentes políticos están de acuerdo en que hay que hacer un cambio constitucional. El problema es que en sus agendas no aparece la palabra consenso. Ahora que empezó la campaña, sería interesante que todos los políticos acordaran que, en el mismo proceso electoral del 2024, se incluya una boleta aprobando o rechazando la constituyente. Y es que el país necesita un nuevo Contrato Social que, por ejemplo, permita la segunda vuelta, se elijan diputados provinciales y nacionales; que los magistrados sean no menores de 55 años y cuyo período sea de 25 años, etc. El gran problema es poner a los dirigentes políticos a pensar en Panamá, en lugar de solo en ellos llegando al poder. En los comicios del 2024 existe la gran oportunidad de hacer este cambio y tener un nuevo Contrato Social que nos permita acceder al grado de desarrollo, eliminando todos esos portillos que permiten la corrupción y obstaculizan la institucionalidad e impiden los contrapesos. Perder esta oportunidad es estar en el error. ¡Así de simple!