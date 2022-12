“[...] aquí no nos hemos propuesto tener educación de calidad. Gobierno que sube usa el mismo libreto y todo queda reducido a salarios, reparación de escuelas y huelgas”

Con el tema educativo, son múltiples personas que opinan sobre la pobre calidad y que hay que invertir en ella, porque es la única manera de salir de los problemas del país. Cada opinión lleva su ingrediente punzante contra la administración de turno y, por supuesto, contra los educadores. Pero más allá de los razonables cuestionamientos sobre la educación, lo cierto es que aquí no nos hemos propuesto tener educación de calidad. Gobierno que sube usa el mismo libreto y todo queda reducido a salarios, reparación de escuelas y huelgas. Para que haya educación de calidad, tenemos que tener estudiantes receptores de enseñanza de calidad y eso pasa por la formación neuronal de nuestros hijos desde el momento de la concepción. Pero además, todo niño debe recibir una buena alimentación, ya sea en el hogar o en la escuela. La inversión es a largo plazo. Tan es así, que la sorpresa de la sociedad sobre el resultado de la prueba de lectura de estudiantes de 10 años, cuya capacidad de comprensión era de niños de siete años, es justo un buen ejemplo de lo que no se hizo hace once años. Lo crítico del problema es que la tasa de natalidad en Panamá es de casi 40 por cada mil habitantes en las comarcas indígenas y áreas rurales, mientras que en las poblaciones urbanas es menos de 20. Es un problema que urge atender alejado de la politiquería. ¡Así de simple!