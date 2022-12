El problema de Perú es similar al del resto de Latinoamérica. Se trata de que los diversos países están sometidos a un sistema que lleva al poder a personas o grupos, cuyo afán es solo tener el control de las riquezas e instituciones del Estado. No hay visión de futuro, menos un plan de desarrollo nacional. El lucro, la impunidad, la corrupción, son la constante. El universo de las instituciones está sometida a estas arbitrariedades políticas y la academia, por ejemplo, está penetrada por elementos politiqueros que impiden el desarrollo del pensamiento abierto. Y es que en las universidades, tanto grupos estudiantiles o de los académicos, la política partidista es la que prima. El ejemplo más claro es Chile, donde los estudiantes salieron a la calle a manifestarse contra el sistema, pero a la hora de estar en el poder hicieron lo mismo que hacían los que criticaban. Por eso fracasó la Constituyente y por eso no logran ese apoyo popular. Encandilan a la gente y luego de que los eligen, se convierten en sus verdugos. La inoperancia y corrupción, la camuflan con críticas y culpas al imperio, al neoliberalismo y a la globalización, pero en realidad es que son un fracaso. El problema no es de izquierda o derecha, sino de corrupción, impunidad y avaricia. Necesitamos que emerjan líderes con visión altruista y generen confianza, para llevar a Latinoamérica a su desarrollo. Hoy presenciamos el fracaso de la izquierda latinoamericana, porque hace lo mismo que critica. ¡Así de simple!