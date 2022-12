Es una pregunta sencilla, más no hay quien quiera hacerle frente. Se trata de ¿qué dirigente político tiene la capacidad de reunir a todos los actores políticos y sociales para acordar nuestra ruta al desarrollo? O no se atreven, o no tienen la capacidad de convocatoria. Y esto se traduce a la falta de liderazgo en el país. ¿Y qué nos queda a los panameños cuando no tenemos liderazgos? Queda la unión entre gremios, entre actores sociales, entre ciudadanos dispuestos a crear nuestra ruta al desarrollo, al margen de la acción política, cuyos protagonistas solo buscan el poder. Perú es un ejemplo de la división de la sociedad, porque por décadas se abandonó a la sierra, esa que puso en el poder al maestro Pedro Castillo y esa misma que lo defiende ahora que el Perú de la costa lo destituyó. Es justo esa división la que no podemos permitirnos, aunque aquí también tenemos décadas de haber abandonado al Panamá profundo donde la hermosa Bocas del Toro, rodeada de mares y vegetación, no tiene agua potable o el Darién, donde la autoridad es la guerrilla colombiana que impone su ley. Necesitamos integrar Panamá y para eso, necesitamos una ruta y si los políticos no quieren o no se atreven a discutirla, los gremios y actores sociales pueden hacerlo. ¡Así de simple!