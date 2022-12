Aprender del error

Panamá tenía todo para avanzar al desarrollo tras la invasión de 1989. Pero los políticos de la época prefirieron, so pretexto de lograr la recuperación económica, dedicarse al crecimiento y dejar a un lado el desarrollo. Es como hacer una casa. Si queremos una que dure, le dedicamos tiempo al plano y a estudiar cada detalle. Si queremos una casa que nos saque del apuro, basta con un par de horcones, vigas y un techo… Para principios de los 90 nos decidimos por la casa ligera y hoy se nos cae a pedazos. Pero después de 33 años, los panameños tenemos la gran oportunidad de volver a hacer las cosas bien. Se trata de unir esfuerzos en las próximas elecciones y poner una quinta papeleta para que los panameños también votemos sí o no a una nueva Constitución. Y es necesaria esta nueva Carta Magna, porque necesitamos ese plano para construir una casa como debe ser. Que nos proyecte a los próximos 50 y cien años. No debemos seguir bajo este esquema de reyecitos que gobiernan por cinco años y que al final el país no avanza hacia el desarrollo, aunque sí en crecimiento. Entramos al segundo cuarto del siglo 21 y seguir como vamos, es seguir en el error y eso tarde o temprano nos va a facturar. ¡Así de simple!