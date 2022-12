Venezuela y su futuro

El ascenso al poder de los chavistas no significó para los opositores, en su momento, la perpetuidad de un régimen del que hoy se lamentan. A lo largo de los años, han hecho cuanto han podido para sacar el régimen, pero lejos de lograrlo, lo que provocaron fue la estampida de millones de venezolanos que se han radicado en todo el mundo. Pero los venezolanos se han convertido en un grave problema migratorio y así lo ve Estados Unidos y una parte de la oposición venezolana que ahora busca cambiar las cosas. Justo hace cuatro años, eligieron a un presidente interino, cuyo cargo recayó en el político Juan Guaidó. Pero el respaldo que Guaidó tenía de Estados Unidos y de los propios opositores de Venezuela se ha esfumado y ahora lo reemplazarían por un liderazgo de comités para la protección de los activos que este grupo controla. Todo parece indicar que al no haber gobierno interino, Estados Unidos y los demás países que reconocían a Guaidó como el presidente de Venezuela, ahora reconozcan al chavista Nicolás Maduro. No obstante, falta ahora que los chavistas cumplan su parte, de convocar a elecciones anticipadas para empezar a reconstruir la fragmentada sociedad venezolana y recuperar el auge económico del país para el retorno de los millones de hijos de esta tierra que tuvieron que migrar. Venezuela necesita de la unidad y las nuevas elecciones podrían allanar el camino. ¡Así de simple!