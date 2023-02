Panamá está en una campaña que nos durará, por lo menos, año y medio. Aunque todavía no hay definidos candidatos presidenciales, ya entramos en el proceso de primarias para la selección de esos candidatos. La pregunta que cabe a los políticos que quieren gobernar este país es ¿qué ofrecen para llevar a Panamá al desarrollo humano? Un país con una desigualdad espantosa, aunque tenga el mayor crecimiento económico de la región. Que el número de trabajadores informales es muy grande y que la educación está secuestrada por un sindicalismo gremial que avergüenza, etc. Es muy fácil hacer campaña cuestionando la actual gestión gubernamental y, aunque no es prohibido hacerlo, eso no es lo importante para la sociedad. Y es que el actual presidente no será el que gobierne en el próximo quinquenio, sino uno de los que está en campaña y por eso es necesario que nos hablen sobre cómo será su propuesta para reducir esa desigualdad, cómo van a crear fuentes de trabajo y cómo resolverán el problema de la educación, por ejemplo. El problema con las campañas es que nos conducen a los ciudadanos en una elección donde la emotividad supera la reflexión y luego, cuando finaliza la borrachera electoral, descubrimos el efecto de la obnubilación. Necesitamos propuestas antes de que tome fuerza la campaña y entre a surtir efecto la anestesia de la propaganda.¡Así de simple!