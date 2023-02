Necesitamos valores

Corrupción, asesinatos atroces, violaciones de niños, especulación, avaricia, etc. Todo tiene una explicación. Se trata de la ausencia de valores cívicos y morales de la sociedad. Lo peor es que los medios de comunicación quieren esquivar su responsabilidad en esto, cuando son parte integral por la difusión de mensajes que dividen en vez de unir. Y no se trata de no investigar los actos de corrupción, sino de permitir también a las autoridades que cumplan su papel y no presionarlas para que se falle de acuerdo a lo que queremos. Lo que está en juego no es poca cosa; es la solidez de la sociedad. Si queremos un país que caiga en el despeñadero, pese a tener el más alto índice “per cápita” y un crecimiento que supera cualquier país de la región, estamos por buen camino. Pero si queremos tener una sociedad con los más altos estándares de desarrollo humano, trabajos bien remunerados, jubilaciones justas, etc., hay que empezar restableciendo los valores. Nada hacemos con quejarnos, si no hacemos lo que debemos hacer. Podemos disentir y tener ideas diferentes de cómo llegar a una meta; lo que no debemos hacer es torpedear la meta y gozar más con ver al enemigo en el suelo que con alcanzar la meta, que es lo que hoy hacemos. ¡Así de simple!