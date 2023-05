Estado de derecho

Por Colombia, el propio fiscal general salió a dar una manifestación pública, para decirle al presidente Gustavo Petro que se equivoca al afirmar que el fiscal general le debe obediencia. Que el pueblo colombiano eligió un presidente y no a un dictador. Pero lo que ocurre en Colombia no está alejado de lo que lo que pasó ya en Panamá en el quinquenio pasado, salvo que nuestra “fiscal general”, sí le rendía obediencia al presidente de turno. Fue así como se creó una Procuraduría Paralela, que creó casos al margen de la ley y que en juicios amañados, el Estado panameño ha gastado millones de dólares sin resultados condenatorios, porque fueron vil montajes contra enemigos políticos y económicos. Hoy, empero, esos mismos que una vez usaron el sistema judicial, usan medios de comunicación para meter miedo y presionar a las autoridades de justicia y manipular la opinión pública de que el banco estatal va a quebrar de ser condenado por el caso Soho Mall. La verdad debe prevalecer y en el despojo que se cometió, lo que cabe es revertir lo actuado. Los bienes que fueron arrebatados, no pueden seguir siendo usufructuados por quienes se aprovecharon a sabiendas del despojo; deben ser recuperados por el Estado. Pero no solo eso, quienes obraron mal, sea exfuncionarios o particulares, deben pagar con el peso de la ley. ¡Así de simple!