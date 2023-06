Jubilaciones de verdad

La presión para que se ponga en marcha el diálogo por la Caja de Seguro Social, so pretexto de que hay que buscar una solución urgente, porque si no se hace quiebra la entidad, es de lo más absurda. Y es que estamos en un momento de campaña política y cualquier diálogo, no será sereno y franco, sino de apuro. Pues, el tema inmediatamente se politiza y en lugar de encontrar una gran solución, sacaremos una de arrebato. Con las jubilaciones no se juega y menos con dejar peor de lo que están a nuestros pensionados. La Caja tiene solución y consiste en la creación de un gran fondo de jubilaciones que se nutra de dineros de la extracción minera, de inversiones y electricidad o agua y telefonía, del aumento del ITBMS para artículos suntuosos, de una empresa de seguros varios, y de una cotización de 35 años sin edad de jubilación, etc. La idea de solo concentrarse en bajar beneficios, aumentar cuotas, aumentar aportes y aumentar edad, sería un gran problema para nuestra sociedad. Si hoy, con el 60 por ciento que reciben los jubilados, no quieren dejar sus cargos, ¿qué sería con el 50 por ciento?, por ejemplo. Es irresponsable tratar el tema de la Caja en este momento. Sí debe ser un asunto que debe hablar cada uno de los candidatos. Y no se trata de un asunto de un candidato que vaya a gobernar; es un asunto de Estado, que debe ser a través de un acuerdo nacional. La Caja no está para que quede envuelta en el tema politiquero y si tenemos que hablar franco, hay que hacerlo en momentos en que no haya otra distracción. ¡Así de simple!