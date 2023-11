[...] la fuerza fue del pueblo panameño y no de un grupo en particular. Esa fuerza es la que debe permanecer [...]

La sociedad panameña recibió con beneplácito el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley 406 del contrato minero. Era la petición popular y así se cumplió con un fallo unánime. ¿Qué viene? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Lo que cabe es tener unidad de criterios para enrumbar el país en una sola meta y no que cada grupo empiece a reclamar su pedazo de triunfo y desmembrar toda una fuerza. Y es que la fuerza fue del pueblo panameño y no de un grupo en particular. Esa fuerza es la que debe permanecer, porque unidos decidimos recuperar la zona del Canal y lo logramos. Ahora unidos debemos lograr el cambio que requiere el país para erradicar lo que hemos venido haciendo mal hace años y encarrilar a Panamá en la senda del desarrollo. Los panameños que lucharon sin descanso, sin miedo, sin limitaciones; a los que se sacrificaron por los cierres que hoy no tienen justificación… A esos panameños el país les debe esta decisión de los magistrados, porque fueron ellos los que avalaron con su lucha la determinación de la Corte y los respaldarán en el camino a seguir. Pero también los magistrados tienen un sitial en la historia, porque atendieron el clamor popular y reivindican que el Judicial ahora se empina como un órgano que garantiza la paz social. Con el fallo primó la sensatez. ¡Así de simple!